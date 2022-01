Moto 'liga sozinha' e sai em direção à pista no Ceará; assista ao vídeo

Uma moto, que estava estacionada em frente a um comércio, ligou, andou sozinha e ainda derrubou um carregamento de pães no Centro de Acaraú, no interior do Ceará. Câmeras de segurança do comércio registraram o fato.

Estacionada, a moto começa a sair devagar, depois que as luzes do visor do veículo se acendem. O farol também acende sozinho e a moto sai em direção à pista. Depois, o veículo se desequilibra e cai na calçada, derrubando os sacos de pães.

Por que a moto pode ter ligado sozinha?

O vídeo chamou a atenção dos internautas, que logo comentaram sobre o que teria ocorrido. O mecânico George Silva explica que, em motos de partida elétrica, há um dispositivo chamado relé de partida. Quando acionado, mesmo a moto estando desligada, ela se move sozinha se estiver engatada de primeira ou segunda marcha.

Outra possibilidade apontada pelo mecânico é o relé de partida ser defeituoso e ter fechado o circuito com a moto engatada, fazendo a moto se mover involuntariamente. Também há um dispositivo que, tanto serve de alarme, como ativa a moto a distância, e o motoqueiro pode ter acionado sem querer.

Dono temeu tentativa de roubo

Ao ver a moto no chão, o dono do veículo - padeiro que atende ao comércio onde as imagens foram registradas - acreditou que alguém havia tentado furtá-la, segundo disse o proprietário do estabelecimento, Francisco Brandão.

"O padeiro chegou na moto, estancou, mas deixou a chave na ignição, com ela desligada. Ele entrou para contar a reposição dos pães e a gente escutou a moto dando um arranco uma primeira vez. Na segunda ela pegou, e quando a gente escutou o barulho corremos para ver o que aconteceu", disse.

Segundo ele, somente ao ver as imagens da câmera de segurança, foi constatado que ninguém tentou furtar a moto, e sim que ela havia saído sozinho.