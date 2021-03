Moradores registram deslizamento em área de mirante na Praia do Morro Branco

Moradores da Praia do Morro Branco, localizada no município de Beberibe (CE), enfrentaram chuva intensa na madrugada desta quinta-feira (25) e registraram um deslizamento da área conhecida por ser um mirante na região. No mesmo espaço também existe o Centro de Artesanato com vários boxes, mas o local não foi afetado.

De acordo com balanço da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme), o município de Beberibe foi o que registrou a maior precipitação entre as 7h de quarta-feira (24) e 7h desta quinta. Conforme atualização das 10h30 do órgão, choveu 127,2 mm na cidade.

O professor Hiran Costa, 47, morador da região, conta que o local do deslizamento é onde passa o escoamento de águas pluviais e há muitas anos apresentava problemas. "Há cinco dias, a prefeitura isolou a área por que estava abrindo um buraco no local".

Conforme moradores, a região não sofreu problemas de falta de energia. Por ser uma grande avenida, o tráfego não sofreu problemas.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Beberibe, mas as ligações não foram atendidas.

