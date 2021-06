Juazeiro do Norte pede prazo extra de cinco dias a MPCE para avaliar se decreta lockdown

Aumento de mortes por decorrência da Covid-19, altas notificações e leitos sobrecarregados. A soma destes fatores, que externam a gravidade do momento pandêmico vivido em Juazeiro do Norte, maior cidade do Interior cearense, levou o Ministério Público do Estado do Ceará a recomendar que o Município "adote integralmente medidas mais restritivas de isolamento social".

A recomendação feita na última sexta-feira, dia 28 de maio, concedia prazo de resposta de 24 horas. No entanto, o Município informou, nesta terça-feira (1º), ao Diário do Nordeste, ter pedido prazo extra de cinco dias para que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 "pudesse avaliar o cenário e, a partir dos indicadores, deliberar as ações a serem adotadas".

Ainda conforme a assessoria do Município, diversos setores participarão da reunião extraordinária do Comitê, como representantes da indústria e comércio, além dos gestores da saúde. Apesar da extensão do prazo, a promotora de Justiça Alessandra Magda, responsável pela recomendação, antecipou que "o Município já se pronunciou no sentido de acatamento", restando apenas definir as ações a serem adotadas.

Cenário de preocupação

Alessandra Magda, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, explica que a recomendação do endurecimento das ações surgiu a partir de dados da plataforma IntegraSus, da Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará, que retratam o cenário preocupante na cidade caririense.

A carência de leitos hospitalares e as filas na regulação de leitos para UTI e enfermaria, acima de 50 pacientes há mais de 15 dias, também foram levadas em consideração. "O Ministério Público vai acompanhar as medidas [adotadas] e observar nos indicadores seus efeitos", destacou Magda.

Dentre as recomendações à Prefeitura de Juazeiro do Norte, estão a intensificação das fiscalizações "para fazer cumprir o horário de funcionamento das atividades liberadas e que inspecione a superlotação no transporte público intermunicipal e municipal", além fiscalizar a utilização de espaço público fora dos horários permitidos.

A Promotoria de Justiça também cobrou que o Município fiscalize a utilização de máscaras em "todo e qualquer espaço público ou privado aberto ao público, bem como os estabelecimentos que permitam o ingresso de pessoas sem o uso do equipamento de proteção, sendo necessário fazer a devida aplicação de multa".

A adoção de isolamento social rígido, o chamado lockdown, estará em pauta na reunião do Comitê de Enfrentamento. O encontro está marcado para acontecer nesta semana.

Alta nos óbitos

Desde o início do ano, Juazeiro do Norte tem apresentado crescimento exponencial de mortes por decorrência da Covid-19. Em janeiro foram 17 óbitos e, no mês passado, 50. Os dados são do IntegraSus.

Maio: 1.605 casos e 50 mortes

Abril: 2.896 casos e 51 mortes

Março: 2.091 casos e 34 mortes

Fevereiro: 835 casos e 19 mortes

Janeiro: 690 casos e 17 mortes

Desde o início da pandemia até hoje, dia 1º de junho, Juazeiro do Norte já registrou 17.976 infecções e 338 mortes. Ou seja, em apenas cinco meses, o Município já obteve 50% de todos os óbitos por decorrência da Covid-19.