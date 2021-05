Juazeiro descarta restringir medidas de isolamento apesar de recomendação do Governo

Maior cidade do interior cearense, Juazeiro do Norte não deverá seguir a recomendação do Governo do Estado de endurecer as medidas de isolamento social. O prefeito da cidade, Glêdson Bezerra, descartou restrições mais rígidas agora e informou que o município continuará seguindo as medidas do decreto estadual.

Atualmente, o decreto autoriza que o funcionamento de estabelecimentos de comércio, restaurantes e serviços. Cinco municípios da região já praticam medidas mais rígidas de isolamento - Barbalha, Jardim (ambas já confirmaram a extensão do isolamento rígido), Mauriti, Granjeiro e Deputado Irapuan Pinheiro.

Bezerra afirma que o número de casos na cidade tem sido estável e que a Prefeitura irá elaborar uma estratégia para aumentar a fiscalização ao cumprimento das medidas, mirando principalmente pontos de aglomeração e festas clandestinas, com reforço da Guarda Civil Metropolitana.

“Nossos números de casos têm sido estáveis nas últimas semanas. A Unidade Covid-19, que tem 32 vagas, está com 16 pacientes. Já esteve com 22. O número de internados em UTI também se manteve estáveis”, listou o prefeito de Juazeiro do Norte.

Além de manter as regras do decreto de isolamento social por mais uma semana no Ceará, o governador Camilo Santana também recomendou na manhã deste sábado (22) que as prefeituras da macrorregião do Cariri impusessem medidas mais restritivas.

A preocupação do secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, é pela taxa de positividade de testes no Cariri, que ficou acima de 58% nesta semana, número superior à média do Estado (35%).

Outro dado que preocupa o Estado é a taxa de transmissão, que aponta o nível de risco de uma pessoa contamina outra. Enquanto a capital Fortaleza vê uma tendência de redução, com resultados abaixo de 1, o sul do Estado tem resultados superiores e tende a crescer.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde do Crato informou que vem adotando as medidas conforme o decreto estadual e que o endurecimento das regras vai depender do crivo das equipes da Epidemiologia, Vigilância em Saúde e Imunização. "Haverá divulgação, através de decreto oficial, em breve", destacou em nota.

“Não suportaríamos 3ª onda”

A presidente do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (Consems), Sayonara Cidade, que também é a atual secretária de Saúde do município de Barbalha, reforça outro grave problema da macrorregião de Saúde do Cariri: a procura por leitos.

No caso de vagas em enfermaria, são 50 pacientes aguardando, enquanto de UTI chega a 67, número próximo à macrorregião de Fortaleza, que aparece com 73, mas que possui um número de habitantes muito maior. “Se tivermos uma terceira onda, não suportaríamos”, alerta.

O município é um dos cinco da região que mantêm medidas mais rígidas de isolamento social que o já estabelecido no decreto estadual. As regras entraram em vigor no último dia 12 por 10 dias, mas Sayonara antecipou que elas serão prorrogadas até a próxima sexta-feira (28).

Entre as principais medidas tomadas estão:

Funcionamento de serviços essenciais restrito de 6h às 20h;

Proibição de atividades escolares presenciais;

Comércio fechado;

Transporte público com 50% dos assentos;

Proibição de atos religiosos;

Aplicação de multas às pessoas físicas ou jurídicas que descumprem o decreto;

Circulação de pessoas somente para fins de atividades essenciais.

“Nós estamos fazendo nossa avaliação pelo número de óbitos. A nossa média móvel subiu 83% nos últimos 14 dias. Nossos hospitais recebem pacientes de todos os municípios. Nossos leitos são referências. Por isso, temos que fazer uma avaliação na proporção de pessoas que estão precisando”, aponta.

A terra dos Verdes Canaviais ampliou suas vagas e, hoje, trabalha com 54 leitos. O sistema público de saúde ainda abriu salas vermelhas na Unidade Sentinela, usadas para pacientes de risco moderado.

Na avaliação de Sayonara, por ser um município próximo a grandes cidades como Juazeiro do Norte e Crato, que somam mais de 400 mil habitantes, era interessante que as cidades vizinhas acompanhassem as medidas adotadas em Barbalha. “É possível que tivéssemos um resultado melhor aqui”, acredita.

Jardim vai renovar decreto

A cerca de 40 quilômetros de Barbalha, na divisa com Pernambuco, o município de Jardim está em isolamento social mais rígido desde o último dia 8.

Só podem abrir as portas o comércio de serviços essenciais, como bancos, farmácias, supermercados, postos de combustíveis e borracharias.

O decreto, válido até o último dia 16, foi prorrogado até o fim desta semana. A secretária de Saúde do município, Julia Cristina Miranda, já planeja prorrogá-lo por mais uma semana, sobretudo, após a recomendação do Estado.

“Hoje, avaliando os dados, enxergamos que não tem como não continuar”, lamenta, reforçando que, nestes 22 dias de maio, a cidade bateu o recorde negativo de 20 óbitos, uma média de quase uma vítima por dia pela covid-19.

Julia Cristina Miranda Secretária de Saúde de Jardim “O hospital chegou a 30 pacientes internados e precisando de vagas para UTI. Os casos graves, chegaram a óbito e ainda temos aumento de casos”.

Punição a descumprimento em Mauriti

Um novo decreto mais restritivo passou a vigorar na cidade de Mauriti na quinta-feira (20), definindo multas de R$ 3 mil a R$ 75 mil aos moradores por descumprimento dos protocolos de saúde.

Caso as medidas sanitárias não sejam respeitadas em estabelecimentos comerciais, os proprietários poderão perder o alvará de funcionamento e podem ser responsabilizados criminalmente.

O toque de recolher em Mauriti acontecerá das 20h às 5h, de segunda a sexta-feira, e das 19h às 5h, no sábado e domingo.