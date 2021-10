Jovem morre após sofrer descarga elétrica ao levantar fiação para passar com paredão de som

Um homem de 22 anos morreu, na noite deste domingo (10), após receber uma descarga elétrica no distrito de Lisieux, em Santa Quitéria, na região Norte do Ceará.

Testemunhas relataram ao CETV 1ª Edição que Henrique Sobrinho havia ido ao distrito testar um paredão de som para uma festa. Na volta para a cidade, ao ver a passagem do paredão embarreirada por uma fiação, ele subiu no equipamento e tentou erguer os cabos para permitir a travessia. A descarga elétrica o arremessou para longe, disseram.

Legenda: Henrique Sobrinho tinha 22 anos e trabalhava com paredões de som. Foto: Arquivo Pessoal

Socorro

A vítima, conhecida nas redes sociais como Henrique do Paredão, chegou a ser socorrida pelos próprios moradores do entorno e levada para uma unidade de saúde em Forquilha, cidade vizinha à Santa Quitéria. Porém, ainda no trajeto, segundo testemunhas, não resistiu.

Não foram acionados para a ocorrência os serviços de ambulância e de policiamento locais.

