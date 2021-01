Incêndio destrói parcialmente casa de pastor em Icó

A casa do pastor evangélico, José Bonfim Mendes de Lima (Dedé), 38 anos, foi destruída parcialmente na manhã desta quinta-feira (31), no Conjunto Vicente de Paulo, na cidade de Icó, na região Centro-Sul do Ceará, por um incêndio.

No momento do sinistro, o pastor acompanhava o sepultamento de uma tia dele, no cemitério local, ao lado da esposa e de outros quatro filhos. Entretanto, o filho Kauê Mendes, 10 anos, estava sozinho, dormindo, quando o fogo começou no quarto.

A irmã mais velha, Karolane Pereira, saiu antes do sepultamento e ao chegar em casa viu a fumaça, entrou e acordou a criança, em seguida gritou e pediu a ajuda de vizinhos. “Foi um milagre, minha filhar ter chegado a tempo”, disse a mãe, Carliviana Pereira dos Santos. “Muita coisa foi destruída, mas o que importa é a vida do meu filho”.

Logo em seguida, o pastor chegou ao local com a mulher e mais três filhos menores. Com ajuda de vizinhos e de um irmão ele conseguiu controlar o fogo. “Meu irmão Henrique Lima subiu na casa vizinha e com um balde ficou jogando água da caixa contra o fogo que não se espalhou para a cozinha”, contou José Bonfim. “Todos ajudaram com baldes e água”.

O pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus Missões em Cristo, José Bonfim, confirmou que o incêndio começou após um curto circuito na tomada onde estava ligado o ventilador. “Era uma ligação estragada, velha”, pontuou.

O fogo destruiu parte do teto, móveis e utensílios domésticos (cama, colchão, guarda-roupa, cadeiras e um ventilador). “Fiquei só com uma peça de roupa, do corpo, mas agradeço a Deus pela vida do meu filho e a ajuda dos vizinhos”, disse. “Foi Deus que mandou minha filha na frente”.

A casa é alugada e a família está abrigada na casa de uma irmã do pastor. Na cidade, foi iniciada uma campanha de doação de bens para ajudar a família. Quem desejar contribuir pode ligar para (88) 9 9804 9764.