Incêndio atinge garagem de ônibus escolares da prefeitura de Juazeiro do Norte; veja

Um incêndio de média proporção atingiu uma garagem de ônibus escolares da prefeitura de Juazeiro do Norte na manhã deste sábado (9), no bairro Aeroporto. No local, segundo informações das equipes do Corpo de Bombeiros, móveis como mesas e cadeiras foram afetados e ficaram destruídos.

Legenda: Segundo equipes do Corpo de Bombeiros, os ônibus não foram atingidos Foto: Filipe Guimarães

Até o momento, não se sabe se o incêndio teria se iniciado de forma acidental ou criminosa, mas as chamas foram controladas rapidamente pelas equipes enviadas ao espaço, além de que nenhum ferido foi registrado.

Veja:

Ainda conforme as informações oficiais, apenas as mesas e cadeiras armazenadas na garagem foram afetadas. Entretanto, elas já estaria fora de uso há algum tempo.

Outras especulações apontam que as chamas podem ter se iniciado em terreno vizinho da garagem, se espalhando ao local em seguida. Apesar das suposições, ainda não se sabe a origem ou a estimativa de prejuízo.

