Iguatu intensifica fiscalização em bares e restaurantes

A fiscalização em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais foram intensificadas na cidade de Iguatu, polo da região Centro-Sul do Ceará, desde a noite desta quarta-feira, 23. O trabalho é realizado de forma conjunta por fiscais da Vigilância Sanitária do município e do Estado e com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

O objetivo, segundo o coordenador da Vigilância Sanitária de Iguatu, Samuel Bezerra, é “orientar os clientes e empresários para o fiel cumprimento do decreto do governo do Estado que define horário de funcionamento até as 22 horas e uso das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 – uso de álcool a 70%, de máscara e distanciamento entre pessoas”.

Até o momento nenhum estabelecimento foi multado, segundo a Vigilância Sanitária de Iguatu. “Os empresários e consumidores estão cumprindo as normas e as orientações e quando há reclamações a gente orienta e dá prazo de adequação”, pontuou Samuel Bezerra.

“O nosso objetivo é conscientizar e fazer cumprir o decreto, sem querer prejudicar financeiramente nenhuma empresa, exceto se insistir em desobedecer às diretrizes sanitárias”.

Ações de fiscalização serão intensificadas nesta quinta-feira (24) véspera de Natal, quando é costume moradores irem para as praças, restaurantes e pizzarias. “O nosso trabalho vai seguir até o dia 4 de janeiro conforme decreto do governo do Estado”, frisou Bezerra.

Os donos de estabelecimentos avaliam que terão faturamento menor em relação à véspera de Natal de 2019. Eles concordam com as medidas sanitárias, mas alguns criticam o limite de horário até as 22 horas.

“Se tivesse mais tempo, haveria uma quantidade de pessoas menor porque o fluxo é rotativo”, avaliou o gerente de um restaurante, Márcio Rocha.

A engenharia civil, recém formada, Lívia Melo, disse que vai passar o Natal em casa e justifica: “É uma data em que devemos permanecer próximos e celebrar com a família”.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Iguatu, José Mota Luciano, pontua com as medidas restritivas e o avanço da pandemia vão contribuir para reduzir o número de clientes nos estabelecimentos que vendem alimentação.

“Infelizmente, estamos atravessando um momento que requer cuidados e se todos se prevenirem logo, logo, com a vacinação, vamos retomar à normalidade e outras festas de fim de ano serão comemoradas”, argumentou. “Precisamos ter um pouco de paciência porque o vírus não cansou da gente, quer aglomeração para se multiplicar”.