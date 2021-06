Homem planta 500 pés de girassóis para homenagear namorada no Ceará: "É a mulher da minha vida"

Qual sinônimo para o amor? Aqueles mais românticos dirão que existem infinitas possibilidades, dentre elas, a luz. Os apaixonados, mergulhados em um turbilhão de sentimentos, dão as costas para a escuridão e se voltam de braços e coração abertos para a luz, assim como acontece com o girassol.

Essa planta que remete à felicidade foi a escolhida pelo consultor educacional João Umbelino de Sousa, de 41 anos, para externar o amor que ele sente por sua companheira, de 34 anos. O apaixonado resolveu declarar seu amor para sua amada plantando girassóis pela cidade de Quixeramobim, onde mora.

A história, digna de um enredo dos livros do escritor romântico José de Alencar, começou a ser escrita no ano passado, na cidade de Quixeramobim, no Sertão Central.

Os protagonistas foram apresentados um ao outro, por acaso, durante um evento virtual. "A conheci na internet, no ano passado, durante esse encontro de vendas. A gente começou a se falar e as conversas foram se tornando mais frequentes. Senti que ela tinha algo especial", rememora João.

Semanas depois eles decidem se conhecer pessoalmente. João compra uma passagem e ela percorre cerca de 190 quilômetros de Fortaleza, cidade onde a companheira reside, até Quixeramobim. "Peguei um mototaxi e fui esperá-la na rodoviária".

João Umbelino Consultor educacional Quando a gente se encontrou e eu olhei dentro do olhos delas senti uma forte emoção. Naquele exato momento tive a certeza de que ela era a mulher da minha vida.

Apaixonados, ele a pede em namoro e diante da resposta afirmativa dela, a relação é oficializada naquele momento. A distância imposta pelas distintas cidades onde residem, segundo João, só fortaleceu a união dos dois. Após completarem um ano de namoro, ele decide homenagear a amada.

"Queria fazer algo marcante e original. Algo que ela pudesse sentir todo amor que tenho por ela". João então decide colorir a cidade com girassóis. Com o consentimento da companheira, ele começa, em março deste ano, a plantar girassóis pelas ruas de Quixeramobim.

"É uma planta alegre e que procura sempre a luz. Acho que tem muita relação com o amor", considera o consultor educacional.

Legenda: O plantio começa a ser feito ainda pela madrugada Foto: Arquivo pessoal

"Quatro da madrugada, já estou na rua plantando e regando"

Quatro meses após o início da homenagem, oito ruas do bairro Salviano Carlos já se transformaram. Quinhentos pés colorem a cidade do Interior do Ceará e denunciam que por ali passou "um homem apaixonado", conforme ele faz questão de ressaltar.

A tarefa não é simples. João acorda cedo e as 4 da manhã, antes mesmo de o sol nascer, já está nas ruas. O relógio corre contra ele. Às 8h o consultor já deve estar a postos no trabalho. Tudo é feito dentro de um cronograma pré-estabelecido. "Primeiro planto a semente e depois vou regando cada um dos pés. Faço roteiro das ruas e sigo o percurso", detalha.

O trabalho é lento. São cerca de 3 horas por dia, "de domingo a domingo". O resultado, porém, é gratificante. "Me perguntam como consigo deixar os girassóis tão lindos, com um amarelo vivo. Para todos eu revelo o segredo e digo que, além de regar, eu adubo com amor. Não tem como não crescerem bonitos".

Legenda: Já foram plantados mais de 500 pés. A meta, segundo João Umbelino, é planta 5 mill Foto: Arquivo pessoal

Ele explica que os pés precisam ser regados nos primeiros dias após o depósito da semente ao solo. Após esta etapa, eles se desenvolvem sozinhos e, dentro de 45 dias, já começa a brotar as primeiras flores. Umbelino revela que já plantou 500 pés, mas diz querer ir além. A meta é plantar cinco mil girassóis em Quixeramobim.

João Umbelino Consultor educacional Em qualquer rua da cidade que ela andar, ela verá um girassol e saberá que eles todos são dedicados a ela.

Grande encontro

Mas como a companheira reagiu a tamanha homenagem? João mantém o mesmo tom romântico de toda entrevista e responde: "todo dia faço uma foto ou gravo um vídeo do plantio e envio para ela, que se emociona. Minha felicidade é vê-la bem, feliz".

A companheira, de 34 anos, que trabalha com vendas, ainda não viu os girassóis pessoalmente. Umbelino também faz suspense e não revela sequer o nome da amada. Quer deixar o suspense para o grande dia. É que o encontro dos dois em Quixeramobim está marcado para acontecer neste fim de semana. "Será a primeira vez que ela verá os girassóis. Também será nesse dia em que a pedirei em casamento", antecipa João.

João Umbelino O plano é viver juntos e construir uma linda história. Quero a cada dia mostrar o carinho e amor que sinto por ela. Ela é a mulher da minha vida.