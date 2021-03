Funceme prevê boas chuvas em todo o Ceará até quarta; Precipitação deve ser intensa no Centro-Sul

Os primeiros dias do mês de março devem ser de bons eventos pluviométricos no Ceará, assim como acontecera no fim de fevereiro. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta para chuvas isoladas até a próxima quarta-feira (3) em todas as regiões do Estado.

De acordo com a gerente de meteorologia do órgão, Meiry Sakamoto, "chuvas mais intensas podem ocorrer nas regiões Centro-Sul e Oeste do Estado nesta segunda-feira". Para amanhã, dia 2, a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na região Jaguaribana. Nas demais regiões, evento de chuva. Na quarta-feira, nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões.

Março

Quando analisado a extensão de todo o mês, o prognóstico muda. Ainda segundo a Funceme, "o Ceará tem maior chance de apresentar chuvas abaixo da média entre os meses de março e maio". O prognóstico climático para o trimestre "indica 50% de probabilidade de chuvas abaixo da média, 40% em torno da normalidade e ainda 10% de chances do acumulado total ser acima da média histórica".

Quadra chuvosa

O primeiro mês da quadra chuvosa teve desvio positivo de 16,2%. Conforme dados da Funceme, o acumulado parcial até este domingo foi de 138,2 milímetros. De acordo com a última atualização dos dados, a macrorregião mais chuvosa em fevereiro foi o Cariri. O observado na região foi de 240,4 mm, o que indica 44,1% acima da média.

Outra área com precipitações acima da normal climatológica foi o Sertão Central e Inhamuns, com acumulado médio de 140,1 mm, o que representa um desvio de 33%. Nas demais macrorregiões, as chuvas de fevereiro ficaram abaixo da média. O Litoral de Fortaleza apresentou o menor acumulado, com 76,1 mm. Tal observado indica um desvio negativo de 47,8%.

Legenda: Boas chuvas garantem recarga aos açudes cearenses Foto: Honório Barbosa

Chove em todas as regiões

Entre as 7h deste domingo (28) e 7h de hoje (1º), choveu em pelo menos 148 das 184 cidades cearenses. Este é o maior número de municípios banhados pela chuva neste ano de 2021 quando considerado o intervalo de 24 horas. Os dados da Funceme são parciais e podem sofrer atualização ao longo do dia.

O maior volume verificado nas últimas horas foi na cidade de Cascavel, no litoral de Fortaleza, com 110 milímetros. Em seguida aparecem Uruburetama (108 mm); Beberibe (103 mm); Potengi (98 mm) e São Gonçalo do Amarante (88 mm). Todas as regiões tiveram registro de eventos pluviométricos de ontem para hoje (1º).

As boas chuvas têm garantido importante recarga aos açudes cearenses. Conforme dados da

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), dois reservatórios (Caldeirões e Barragem do Batalhão) já estão sangrando. Outros dois (Atalho e Germinal) estão com capacidade acima dos 90%.