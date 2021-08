Forro de imóvel cai em Juazeiro do Norte dois dias após ser entregue por Jair Bolsonaro

Parte do forro do teto de um imóvel do Residencial Padre Cícero II, em Juazeiro do Norte, caiu na noite desse domingo (15), dois dias depois de ter sido inaugurado presencialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. A queda da estrutura deixou o local inundado, segundo a proprietária Raquel Gonçalves. O empreendimento faz parte do programa Casa Verde e Amarela, que entregou 2.794 moradias a famílias de baixa renda.

"Era umas 19h30. Eu tinha saído para fazer compras com meu filho e minha mãe ficou deitada. De repente, escutou uma zoada, começou sair água por tudo que é canto, o forro descolou e a casa ficou toda alagada", relata.

A mãe dela estava no quarto onde o teto desmoronou, mas não chegou a ser atingida. Embora não tenha tido ferimentos, a mulher ficou com a pressão baixa e precisou ser socorrida pelos vizinhos.

Raquel ainda irá contabilizar os danos materiais. Até agora, ela acredita que a única perda será a cama da mãe "porque está muito molhada e é possível que não sirva mais".

Reparo

No mesmo dia do acidente, procurou ajuda no setor de obras do município. No entanto, não conseguiu retorno já que era domingo. A resposta para o problema ocorreu somente na manhã desta segunda-feira (16).

"O gerente da Caixa teve aqui, a Defesa Civil e a construtora está concluindo o reparo. Me repassaram que foi um cano que descolou e por isso que o forro caiu", informou Raquel.

A família havia se mudado para o novo endereço na tarde do sábado (14). Antes disso, porém, a diarista alega que já tinha identificado problemas na estrutura durante as visitas de inspeção.

"Eu notei um pouco de rachadura no canto dos forros, porta que não fechava e algumas cerâmicas rachadas, uns probleminhas que a construtora prometeu resolver antes da entrega da chave, mas não foi", lamenta.

O Diário do Nordeste solicitou nota ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e aguarda retorno.