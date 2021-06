Dia de vacinação causa aglomerações em Juazeiro do Norte

A procura pela vacina da Covid-19 gerou aglomerações em pelo menos dois pontos de imunização, em Juazeiro do Norte, na manhã deste sábado (19). Destinadas ao público de 45 a 59 anos, as doses estão sendo aplicadas no Clube dos Comerciários, na quadra do antigo Ginásio Municipal e no Ginásio Poliesportivo. Nos dois primeiros locais, houve tumulto e um grande número de pessoas em filas, nas primeiras horas do dia.

A Secretaria de Saúde atribui as aglomerações à ansiedade da população pelos episódios. A previsão era aplicar 3,6 mil doses do imunizante no município.

O professor Filipe Costa, que foi até o Clube dos Comerciários acompanhar a vacinação de seu pai, conta que a aplicação estava agendada para às 9h20. “Chegamos com, mais ou menos, uma hora de antecedência e já estava lotado”, detalha. Às 9h40 conseguiu ingressar no espaço e seu pai só conseguiu receber a imunização mais de uma hora depois do previsto, às 10h45. “Todos por lá já estavam passando do horário”, garante.

Filipe também reclama a falta de organização nas filas, pois, não possuíam nenhuma indicação, enquanto as pessoas estavam sendo separados por ordem alfabética. “Pegamos até a fila errada”, conta. “Não tinha sinalização no chão, na mesa”, completa o professor. No Clube dos Comerciários, cerca de 1.300 pessoas eram esperadas.

Após tomar conhecimento da situação, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte (Semasp) acionou seus fiscais e notificaram a Guarda Civil e a Vigilância para organizar o espaço. “Assim que são identificados estes problemas, buscamos agir da maneira mais rápida possível”, informou através de sua assessoria.

Ansiedade

A coordenadora de Imunização de Juazeiro do Norte, Aline Alencar, ressalta que a equipe estava preparada para atender o público previsto para este sábado e atribui à ansiedade da população em tomar a vacina os episódios de hoje. “Por insegurança ou medo de perder a vez, as pessoas chegam lá muito cedo e termina aglomerando, mas nosso agendamento segue o intervalo recomendável”, acredita.

Legenda: Prefeitura de Juazeiro do Norte credita episódios à ansiedade do público, que chegava horas antes do horário marcado para a aplicação da dose Foto: Filipe Costa

A gestora também ressalta que os três locais foram escolhidos por serem espaços abertos e oferecer maior segurança em relação à circulação do vírus. “Durante a semana, também abrimos agendamento nos PSF’s para dar mais celeridade. A população é que vai toda de uma vez”, pontua. Sobre a espera, ressalta: “Tem a triagem, tem todo um processo”, reforça Aline.

Mesmo assim, a coordenadora de Imunização garantiu que a situação será avaliada. “Vamos pensar mais estratégias. Isso não está fechado. Temos que preservar a segurança da população, mas essa ansiedade foi percebida até nos drive-thru. Muitos chegando às cinco da manhã. A gente orienta que chegue dez minutos antes do horário agendado”.

Crato dispõe de 17 pontos de vacinação

Na cidade vizinha, Crato, cerca de 3 mil doses estão sendo aplicadas para a população geral entre 45 e 59 anos. Ao contrário de Juazeiro do Norte, foram disponibilizados 17 pontos imunização. “É um trabalho muito aguerrido e, que mesmo com o cansaço, temos disponibilizado estes espaços”, pontua a secretária de Saúde do Município, Marina Feitosa.

Até a manhã de hoje, ainda havia horários disponíveis para a vacinação, por isso, a Secretaria de Saúde projeta realizar um novo “dia D” da campanha na próxima segunda-feira (21), para encerrar o público desta faixa etária. "Na próxima semana desejamos já avançar para idades mais jovens”, projeta a gestora.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre as regiões do Ceará