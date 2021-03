Chove em 112 cidades do Ceará em 24h; Ipueiras tem maior acumulado

Pelo menos 112 municípios do Ceará registraram chuva entre as 7h de terça-feira (2) e as 7h desta quarta-feira (3), segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) de 9h30. Com precipitações menos intensas, nenhum município teve mais de 50 mm.

Ipueiras, na Região Ibiapaba, teve a maior precipitação, de 44 mm. Campos Sales, no Sertão Central e Inhamuns, registrou 38,1 mm no posto Açude Poço de Pedras e 37,2 mm no posto Campos Sales.

Em Massapê, no Litoral Norte, o acumulado foi de 34,2 mm. As cidades de Abaiara e Saboeiro registraram 32 mm.

Conforme a Funceme, as condições de chuva no Estado devem ser reduzidas gradualmente a partir desta quarta-feira (3). Todas as áreas têm chance de precipitação isolada.

Confira as maiores chuvas no Estado entre as 7h de terça-feira (2) e as 7h desta quarta-feira (3)*:

Ipueiras (Posto: America) : 44.0 mm

Campos Sales (Posto: Acude Poco De Pedras) : 38.1 mm

Campos Sales (Posto: Campos Sales) : 37.2 mm

Massapê (Posto: Tangente) : 34.2 mm

Abaiara (Posto: Abaiara) : 32.0 mm

Saboeiro (Posto: Flamengo) : 32.0 mm

Pacoti (Posto: Pacoti) : 31.0 mm

Ararendá (Posto: Ararenda) : 29.5 mm

Reriutaba (Posto: Reriutaba) : 28.0 mm

Independência (Posto: Ematuba) : 28.0 mm

*Dados de 12h