Ceará tem chuva em mais de 80 municípios em 24 horas; Iguatu registra alagamentos

O Ceará registrou no intervalo de 7h de segunda-feira (12) e 7h desta terça-feira (13), chuva em 81 municípios, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No intervalo de 24 horas, os maiores acumulados foram contabilizados nas macrorregiões Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. As maiores chuvas foram registradas em Orós (90 mm), Iracema (84 mm) e Iguatu (76 mm).

Alagamentos foram registrados em diversos pontos de Iguatu. A água chegou a inundar casas e causou diversos pontos de alagamento em localidades da zona rural da cidade.

Forte chuva em Iguatu

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram a dificuldade de motoristas se locomoverem e estruturas danificadas pela precipitação em Iguatu.

A dona de casa Laiana Batista, moradora da Rua Presbítero José Barbosa, conta que o nível forte da chuva preocupou a vizinhança.

Legenda: Chuva causa alagamentos em Iguatu Foto: Wandenberg Belém

"Foi uma noite muito perturbante, porque a gente fica preocupado, não consegue dormir", relata. Laiana afirma que teve dificuldades para deixar os três filhos na escola, devido aos alagamentos.

A chuva também preocupou Maria Lúcia de Lima, moradora do bairro Areias 2. "Não dormi não, fiquei preocupada, porque a minha casa é a calçada mais baixa", explica. Para ela, os acumulados deste ano estão intensos e, no caso de chuvas mais fortes, sua casa pode ser inundada.

Veja os 10 postos com maior volume de precipitações

Orós (Posto: Orós) : 90.0 mm

Iracema (Posto: Bastiões) : 84.0 mm

Iracema (Posto: Ac. Santo Antônio Bastiões) : 77.0 mm

Iguatu (Posto: Iguatu) : 76.0 mm

Pereiro (Posto: Pereiro) : 73.0 mm

Ererê (Posto: Açude Santa Maria) : 49.0 mm

Catarina (Posto: Fechado) : 48.0 mm

Icó (Posto: Icó) : 47.0 mm

Fortaleza (Posto: Pici) : 45.2 mm

Ererê (Posto: Erere) : 45.0 mm

Previsão

A Funceme aponta previsão de eventos de chuva em todas as macrorregiões, ou seja, tendência que os registros de precipitações sejam observados em mais de 50% da área de cada região até quarta-feira (14).

As chuvas devem ser influenciadas pela formação de áreas de instabilidade oriundas do norte e leste do Nordeste.