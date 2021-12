Ceará tem alerta de chuvas intensas e possibilidade de enxurradas, diz Defesa Civil

A Defesa Civil emitiu alerta informando que as 184 cidades do Ceará podem ter chuvas intensas e possibilidades de enxurradas nesta sexta-feira (31).

O órgão aconselha, no comunicado divulgado nesta quinta-feira (30), que as pessoas evitem transitar em áreas alagadas. "Em situações de emergência, ligue 193", afirma.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas também devem banhar o Estado na noite de Réveillon.

Para o último dia do ano, a instituição aponta "alta possibilidade de chuva" em todas as regiões. No sábado, dia 1º de janeiro de 2022, a previsão se repete.