Ceará registra chuva em 21 municípios em 24 horas; Camocim tem maior volume

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que houve chuva em 21 municípios cearenses entre as 7h de terça-feira (9) e as 7h desta quarta (10).

Até a atualização de 9h20, a cidade de Camocim foi a que registrou a maior precipitação no período: o posto Guriu observou 28,4 milímetros (mm) em 24 horas. Logo em seguida, vêm os municípios de Coreaú, Granja, Morrinhos e Amontada, todos com 19 mm de volume acumulado.

Em Fortaleza, a plataforma registrou chuva de 10,9 mm no posto do Castelão. O posto Messejana não acumulou volumes.

O município de Massapê, no Litoral Norte, é o que registra o maior acumulado do mês em território cearense: até o momento, foram observados 201,2 mm. A média para a localidade é de 214,8 mm. Neste mês, já foram registradas precipitações em 178 das 180 cidades monitoradas.

Previsão do tempo

A Funceme prevê, para esta quarta, nebulosidade variável em todas as regiões, com chuva isolada na faixa litorânea e na Ibiapaba. As condições atuais, conforme o órgão, indicam tendência de céu mais claro no litoral da Capital a partir do fim desta manhã. Há possibilidade de chuva nas demais regiões do Estado.

Já para a quinta-feira (11), a previsão é a similar, mas com chuva isolada no Litoral Norte. São esperados acumulados nas áreas do noroeste do Estado entre a tarde e a noite.

Até o momento, o órgão prevê nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões na sexta-feira (12), pontuando que a porção mais ao sul do Ceará, como no Cariri, não apresenta condições mínimas para precipitações. A região deve apenas ter variações do céu entre claro e parcialmente nublado.

Confira as maiores chuvas entre as 7h de terça (9) e as 7h desta quarta (10)

Camocim - posto Guriu: 28,4 mm;

Coreaú - posto Sítio Urubu: 19 mm;

Granja - posto Pessoa Anta: 19 mm;

Morrinhos - posto Morrinhos: 19 mm;

Amontada - posto Icaraí de Amontada: 19 mm;

Viçosa do Ceará - posto Sítio Vambira: 15,6 mm;

Granja - posto Granja: 15 mm;

Alcântaras - posto Alcântaras: 11,4 mm;

Fortaleza - posto Castelão: 10,9mm;

Acaraú - posto Lagoa do Carneiro: 6,1 mm.