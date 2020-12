Ceará apresenta condições favoráveis à chuva a partir desta quarta-feira (30), aponta Funceme

O estado do Ceará deve apresentar cenário favorável às precipitações a partir desta quarta-feira (30), de acordo com previsão do tempo divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com o órgão, há tendência de chuvas em todas as macorregiões que compõem o estado.

>> Previsão aponta chuva dentro da média no 1º trimestre de 2021

A Funceme indicou ainda que a intensidade dessas precipitações deve variar entre fraca e moderada, predominantemente. E esses registros de chuva devem acontecer de forma isolada.

Na faixa litorânea do Ceará, e em outras regiões como o Maciço de Baturité, Ibiapaba e no norte do Sertão Central, os acumulados de chuva devem se concentrar nos períodos da madrugada, manhã e início da tarde. Já no Cariri e Jaguaribana, as principais precipitações ocorrem no final da tarde e à noite.