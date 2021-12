Camilo entrega ampliação do sistema de abastecimento de água em Juazeiro do Norte

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), entregou, na manhã deste sábado (11), uma obra de ampliação do sistema de abastecimento de água na Região do Cariri.

Com investimento de R$ 9,5 milhões, a obra é de realização da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e deve beneficiar cerca de 82 mil famílias de Juazeiro do Norte, dos bairros São José, Aeroporto e Triângulo.

"A expansão das redes levará mais saúde e qualidade de vida à população, além de contribuir com a universalização do abastecimento de água em Juazeiro do Norte", afirma Camilo.

Nova ordem de serviço para melhorias na região central

Na ocasião, foi assinada uma ordem de serviço para ampliação e implantação de distritos de medição de controle. O novo investimento também deve contribuir com o abastecimento de água, desta vez na região central do Cariri, e deve custar mais de R$ 108 milhões, resultando na construção de:

Poços tubulares;

Adutora e sub-adutora;

Reservatórios apoiados;

Estações elevatórias;

Casa de química;

Rede de distribuição;

Ligações prediais;

E outros.

"As construtoras já estão com as máquinas aqui, é para começar imediatamente. Além disso, agora a Cagece não vai mais recuperar só um trecho da rua que for necessário para as obras, será recuperada a rua toda para evitar problemas para a população", declara o governador.

Universalização do abastecimento de água no Cariri

Camilo declarou ainda que na próxima quarta-feira (15) será lançada a consulta pública para a licitação que pretende universalizar o saneamento básico na região metropolitana do Cariri. O investimento será em torno de 700 milhões.

"Esta é a fase final, depois vai para o Tribunal de Contas e aí sim lança a licitação dessa obra importante para a região, que foi muita luta para a gente conseguir", afirma Camilo.