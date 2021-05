Bombeiros resgatam gato preso em motor de carro em Quixadá, no Interior do Ceará

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) resgatou, neste domingo (16), um gato de estimação que ficou preso entre as ferragens do motor de uma caminhonete, em Quixadá, no Interior do Ceará.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi necessário desparafusar o equipamento para viabilizar a retirada do animal, mas não houve ferimentos.

A pasta informou que o resgate foi solicitado pela tutora, Regina de Carvalho. Ela relatou à equipe que o gato estava se adaptando ao ambiente após a mudança da família para uma nova casa.

Assustado, ele se escondeu embaixo do carro. Em seguida, entrou num reservatório metálico do motor do veículo, dificultando sua remoção por parte dos tutores.

Legenda: O animal ficou preso entre as ferragens Foto: SSPDS

Conforme o subtenente Azevedo, quando o animal encontra-se preso dessa forma, é necessária a intervenção da equipe dos bombeiros e do auxílio de equipamentos adequados. "Com o nosso conhecimento, podemos retirá-lo dessa situação extrema sem machucá-lo”, afirmou o comandante que atuou no resgate.

Resgates

Em 2019, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará resgatou, na Capital e Interior, cerca de 3.919 animais. Em 2020, esse número aumentou para 5.217.