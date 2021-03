Balanço preliminar da Funceme aponta chuva em 71 municípios do Ceará

Até as 7h desta quarta-feira (31), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que choveu em 71 municípios do Estado. O maior volume em uma única localidade ocorreu em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (85,4 mm). Já o Sertão Central e Inhamuns tiveram o maior acumulado com precipitações em 16 cidades.

Nessas duas regiões, Santa Quitéria foi o município com mais chuvas. Em 24 horas, foram 44 mm. Na sequência, aparecem Piquet Carneiro (25 mm) e Quixeramobim (23 mm).

No Litoral Norte, Granja tabulou chuvas de 85mm, enquanto as cidades de Amontada e Miraíma registraram 25 mm cada.

Legenda: Granja teve a maior chuva do Litoral Norte do Ceará Foto: VC Repórter

Com 48,5mm, Alto Santo contabilizou a maior precipitação da região Jaguaribana. Jaguaretama (18mm), São João do Jaguaribe (14 mm) e Jaguaribe (11,6 mm) completam a lista.

No Litoral de Fortaleza, Caucaia teve 54,4 mm, à frente de Maranguape (34,2 mm) e da própria Capital (20,6 mm).

Na Região do Cariri, apenas os municípios de Jardim (Posto Serra Boca da Mata) e Aurora (Posto Sítio Tupi) anotaram chuvas de 25 mm e 1,5 mm, respectivamente.

Legenda: Em Nova Russas, o céu amanheceu nublado Foto: VC Repórter

No Maciço de Baturité, Palmácia (9,4 mm) e Mulungu (6,0 mm) anotaram as maiores médias. Já na Ibiapaba, se sobressaíram Hidrolândia (11,2 mm) e Ararendá (10,5 mm).

A previsão para esta segunda-feira é nebulosidade variável com possibilidade de chuva ao longo da manhã. À tarde e à noite, céu variando de parcialmente nublado a claro.











Quero receber conteúdos exclusivos sobre as regiões do Ceará