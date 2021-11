Acidente entre ambulâncias e carro particular deixa dois mortos em Tamboril, no interior do Ceará

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo duas ambulâncias e um carro particular, na tarde desta terça-feira (2), na CE-138, zona rural de Tamboril, no interior do Ceará. As ambulâncias vinham de Juazeiro do Norte e iam ser entregues em Barroquinha, informou o Corpo de Bombeiros.

Conforme a Polícia Militar, o veículo de passeio, que vinha em sentido contrário às ambulâncias, derrapou em uma curva, colidiu contra elas e caiu em um barranco.

Na ocasião, segundo a instituição, não havia pacientes sendo transportado. Um dos motoristas das ambulâncias, no entanto, teve fratura exposta no braço e foi levado para uma unidade de saúde, e o outro não teve ferimentos graves.

Vítima arremessada

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas que estavam no carro particular, com placas de Nova Russas, foi arremessada para fora do automóvel, enquanto a outra ficou presa às ferragens.

Foto: VC Repórter

Foi preciso realizar a retirada da porta do motorista para que os agentes pudessem retirar o corpo preso às ferragens. A guarnição utilizou desencarcerador e EPI’s.