'Voltando para casa tranquilo', celebra Lula após receber alta hospitalar do Sírio Libanês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 79 anos, comemorou a alta hospitalar recebida na manhã deste domingo (15) pela junta médica que o operou no hospital Sírio Libanês de São Paulo.

"Estou voltando para casa agora tranquilo, certo de que estou curado e que preciso apenas me cuidar", frisou o chefe do Executivo nacional.

Lula falou com a imprensa logo após a equipe médica comandada por Ana Helena Germoglio e Roberto Kalil Filho. De chapéu, o presidente relembrou a queda no Palácio da Alvorada em outubro, que desencadeou a atual hemorragia intracraniana.

"Achava que estava curado. Confesso a vocês que fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Fiquei preocupado com a urgência que eles pediram para vir (para o hospital)", declarou.

Conforme o presidente, a queda ocorrida no Alvorada se deu durante um momento de higiene, quando estava cortando as unhas dos pés. Inicialmente, divulgou-se que o acidente teria ocorrido enquanto Lula fazia as unhas das mãos.

Estava sentado. Já tinha cortado a unha, lixado. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, tentei afastar meu bumbum do banco. O banco era redondo e acabou que meu bumbum não levantou e eu caí e bati com a minha cabeça na hidromassagem e fez um estrago razoável. Lula Sobre queda no Alvorada

A cirurgia da última terça-feira (10) aconteceu em virtude da década, e os sintomas ficaram mais aparentes a partir de sábado (7). Gradativamente, Lula começou a sentir dores de cabeça mais intensas, bem como demais sinais físicos.

"Acordei sentindo algumas coisas estranhas, nos meus passos, a dor de cabeça continuou, e ainda continuei achando que era por causa do sol. Quando foi no final da tarde, mandei chamar doutora Ana Helena Germoglio no meu gabinete e disse para ela o que estava sentindo: meus passos mais lerdos, olhos vermelhos, muito sono", disse o mandatário.

Após realizar exames em Brasília, a equipe médica em São Paulo pediu para que o presidente fosse com urgência para a capital paulista. A cirurgia, realizada na terça-feira, foi considerada um sucesso.

Internação depois de queda no Alvorada

Em outubro deste ano, o presidente sofreu uma queda em um dos banheiros do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Uma das consequências, além de pontos na parte de trás da cabeça, foi da hemorragia intracraniana detectada na última terça-feira após exames de emergência. Lula chegou ao hospital reclamando de fortes dores de cabeça.

O sangramento do petista nesta semana não foi na nuca, local atingido pela queda no Alvorada, mas sim nas regiões imediatamente atrás da testa (lobos frontal e parietal).

Conforme os médicos, a situação acontece em virtude do que chamam de "chacoalhão" na cabeça. O cérebro acaba se movimentando e atingindo as paredes cranianas, o que leva ao sangramento.