Lula recebe alta do Sírio Libanês em São Paulo após cirurgia na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta do hospital Sírio Libanês de São Paulo neste domingo (15), conforme informado em coletiva de imprensa nesta manhã pela equipe médica que acompanha o chefe do Executivo nacional.

Lula estava internado desde a última terça-feira (10) para realizar uma cirurgia para conter uma hemorragia intracraniana de três centímetros. O sangramento aconteceu entre o cérebro e uma das membranas (meninges) do órgão. As informações são do jornal Folha de S. Paulo e do portal g1.

Por enquanto, o presidente segue no hospital, mas deve deixar a unidade nas próximas horas. A expectativa é de que o petista siga em São Paulo pelo menos até quinta-feira (19), quando deve ser submetido a exames para avaliar o estado de saúde.

A equipe que cuida de Lula, representada pelos médicos Ana Helena Germoglio e Roberto Kalil Filho, celebrou a alta do presidente.

A médica informou que a recuperação do paciente "foi extremamente acima do esperado", o que possibilitou a alta hospital. Já Kalil Filho reforçou que, com exceção de atividades físicas, Lula poderá retomar a rotina de trabalho normal, desde que mantenha relativo repouso por 15 dias.

Internação depois de queda no Alvorada

Em outubro deste ano, o presidente sofreu uma queda em um dos banheiros do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Uma das consequências, além de pontos na parte de trás da cabeça, foi da hemorragia intracraniana detectada na última terça-feira após exames de emergência. Lula chegou ao hospital reclamando de fortes dores de cabeça.

O sangramento do petista nesta semana não foi na nuca, local atingido pela queda no Alvorada, mas sim nas regiões imediatamente atrás da testa (lobos frontal e parietal).

Conforme os médicos, a situação acontece em virtude do que chamam de "chacoalhão" na cabeça. O cérebro acaba se movimentando e atingindo as paredes cranianas, o que leva ao sangramento.