TSE autoriza reativação de perfis de deputados bolsonaristas em redes sociais

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes, autorizou a reativação das contas no Twitter de deputados bolsonaristas que fizeram publicações que questionavam a integridades das eleições no Brasil, com notícias falsas sobre urnas eletrônicas.

Em decisão publicada na quinta-feira (8), Moraes autoriza a reativação imediata dos perfis no Twitter dos deputados federais Major Vitor Hugo (PL-GO) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) e dos deputados federais eleitos Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

Marcel Van Hattem também teve reativados os seus perfis no Instagram, Linkedin, TikTok, YouTube e Telegram.

O ministro indica ainda que as publicações com informações falsas devem continuar suspensas. Caso os deputados divulguem novamente o conteúdo ou façam outras publicações contra a Justiça Eleitoral, a multa diária é de R$ 20 mil.

"Fixo multa diária, para os Parlamentares Major Victor Hugo e Marcel Van Hattem, bem como aos candidatos eleitos ao cargo de Deputado Federal Gustavo Gayer e Nikolas Ferreira, no valor de R$ 20.000,00, a incidir na hipótese de reiteração de divulgação dos conteúdos indicados ou de publicação de outras mensagens atentatórias à Justiça Eleitoral e ao Estado Democrático de Direito, a qual poderá, inclusive, ser descontada diretamente dos vencimentos que os Deputados Federais e os eleitos recebam ou venham a receber da Câmara dos Deputados, mediante ofício desta CORTE ao Presidente da Casa Legislativa", diz a decisão.

Nikolas Ferreira

Deputado federal eleito com mais votos, Nikolas Ferreira teve seus perfis no Instagram, no Facebook e no Twitter suspensos em novembro. Ele publicou uma série de notícias falsas sobre as eleições e o TSE ordenou a suspensão das contas.

A decisão desta quinta-feira (8) reverte a suspensão do seu perfil no Twitter, mas mantém a remoção de outros perfis, canais e grupos retirados do ar.