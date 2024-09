Sobe para quatro o número de presos suspeitos de ameaçar candidata à Prefeitura de Sobral

Mais um homem investigado por participação em uma ameaça contra a candidata à Prefeitura de Sobral, Izolda Cela (PSB), foi preso nesta quarta-feira (25) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Ao todo, quatro pessoas foram presas pela investigação.

O suspeito, de 20 anos, foi capturado em um imóvel no bairro Pedrinhas, em Sobral. Já na terça-feira (24), a polícia prendeu um homem, de 31 anos, com antecedentes por lesão corporal, ameaça e violência doméstica; e um homem de 28 anos, com antecedentes por dois crimes de tráfico de drogas e um roubo de veículos.

Outra prisão aconteceu no dia 2 de setembro. Um homem, de 36 anos, teria feito postagens nas redes sociais com ameaças à candidata e foi capturado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). O suspeito tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, furto, crime contra a administração pública. Ele foi autuado por ameaça e por integrar organização criminosa.

AMEAÇA EM JIJOCA

Na segunda-feira (23), a polícia também prendeu em Jijoca um homem, de 23 anos, suspeito de compartilhar, nas redes sociais, mensagem de cunho político com ameaças a eleitores de um candidato a prefeito na cidade.

Nestas eleições municipais, o clima de violência tem se espalhado pelo Estado, sobretudo em Sobral, Jijoca, Caucaia, Santa Quitéria e Morada Nova, onde foram registrados casos de ameaças e ataques a atos de campanha de candidatos(as) a prefeito(a).

Diante do cenário, cerca de 26 cidades cearenses devem receber tropas federais para reforçar a segurança nestes territórios durante a votação. O número é mais do que o dobro do contingente patrulhado nas eleições de 2020, quando 10 cidades foram contempladas. O número de cidades com reforço aumentou após uma avaliação mais detalhada da situação.