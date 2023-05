Sem vacina contra a doença, Carla Zambelli (PL-SP) é diagnosticada com Covid-19 após internação

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) doi diagnosticada com Covid-19 e está internada em Brasília (DF). Em nota enviada ao g1, a assessoria da parlamentar informou que ela está assintomática e não tomou a vacina contra a doença "por recomendação médica".

Em vídeo publicado no Instagram, a deputada disse que está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por ter sentido um "mal-estar súbito" na última segunda-feira (15), após voltar de uma viagem para a Coreia do Sul.

No vídeo, a parlamentar falou sobre questões crônicas de saúde e não informou o diagnóstico de Covid-19.

"Cheguei de viagem, descansei dois dias. Viagem exaustiva, porque são mais de 30 horas de viagem. Quando eu tive esse mal-estar, o meu médico achou melhor me internar, foi fazer vários exames. Não se sabe ainda muito bem qual a causa, estão tentando diagnosticar", disse.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital DF Star, de Brasília, onde a deputada disse estar internada, para confirmar a informação e segue no aguardo da resposta.

Nota

Em nota enviada ao g1, a assessora da deputada informou que ela não se vacinou contra a Covid-19 "por recomendação médica" e que "nos últimos anos a parlamentar manteve sua imunidade em níveis elevados".

"É provável que tenha contraído o vírus durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, que durou aproximadamente 24 horas. Vale ressaltar que a parlamentar encontra-se assintomática e já se passaram 5 dias desde o diagnóstico", conclui a nota.