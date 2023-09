Rosa Weber elogia Alexandre de Moraes e diz que colega foi aplaudido por detentos do 8 de janeiro

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), revelou, nessa quarta-feira (27), que, a seu pedido, o ministro Alexandre de Moraes visitou presídios onde estavam presas as pessoas suspeitas de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, e chegou a ser aplaudido por eles.

Segundo O Globo, o relato da ministra foi num momento de agradecimento à parceria com o ministro no período em que ele presidiu a Corte. "[Alexandre de Moraes] jamais recusou meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos e as detentas têm por vossa excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos de 8 de janeiro", ela disse.

Devido à sua aposentadoria, Weber deixa o STF no próximo dia 2 de outubro. A presidência do Supremo deve, então, passar às mãos do ministro Luís Roberto Barroso, que toma posse já nesta quinta-feira (28).

Aplausos nos presídios

De acordo com Weber, Moraes foi aplaudido tanto em presídios masculinos como femininos. "Percorremos diversas celas, tanto da Colméia [Penitenciária Feminina do Distrito Federal] quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. [...] Um companheiro insubstituível", relatou a ministra.

Moraes é o relator do processo que condenou os quatro primeiros réus julgados pelas invasões à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro.