Quem são os candidatos a vereador do PRD que disputam vagas da Câmara Municipal de Fortaleza

Com o pleito do dia 6 outubro se aproximando, vários nomes de candidatos a vereador de Fortaleza ainda são desconhecidos do eleitor. O cenário não é para menos, uma vez que 771 postulações ao cargo, de 24 partidos diferentes, foram registradas na Justiça Eleitoral. Destas, 30 já foram consideradas inaptas.

Somente o PRD, por exemplo, lançou 44 nomes para a disputa, mas dois foram considerados inaptos pela Justiça Eleitoral, restando 42. Ao todo, há 43 vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal de Fortaleza.

O Diário do Nordeste separou a lista de candidatos a vereador do PRD na Capital, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo os postulantes.

PRD