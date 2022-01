Professores de Juazeiro do Norte terão aumento salarial de 33,23%, anuncia prefeito

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), anunciou, no sábado (29), que os professores da rede pública do município terão aumento de 33,23%. A mensagem com a adequação salarial será enviada à Câmara Municipal ainda nesta semana.

"Conforme o governo federal concedeu um reajuste na casa dos 33,23% no piso nacional da educação, nós aqui vamos seguir esse mesmo índice de reajuste e vamos aplicar para nossa categoria de professores", garantiu o gestor.

O piso salarial nacional de professores passou de R$ 2.886 para R$ 3.845 na última quinta-feira (27) quando Jair Bolsonaro determinou o reajuste de 33,23%.

"Eu vou seguir a lei. Governadores não querem os 33%, tá? Eu vou dar o máximo que a lei permite, que é próximo disso, ok?", disse o mandatário.

No entanto, a autorização de Bolsonaro opôs Governo Federal gerou apelo por garantia de mais recursos, principalmente por parte dos prefeitos, que afirmam que esse aumento poderá desestabilizar as contas de estados e municípios. O novo valor também vai contra a sugestão do Ministério da Economia, que havia aconselhado um aumento de 7,5%.

Em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) também deve enviar à Câmara Municipal nesta semana o reajuste de 22,34% no piso, que será somado aos 11% acertado com a categoria no final do ano. O governador Camilo Santana (PT) também afirmou que aplicará o reajuste conforme a lei nacional