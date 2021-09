Prefeita no Ceará abre mão de salário para custear auxílio mensal a famílias de baixa renda

A prefeita de Barreira, Dra. Auxiliadora (PSD), resolveu abrir mão do salário como chefe do Executivo municipal e transformar o recurso em um programa de transferência de renda voltado à população mais vulnerável da cidade.

A legislação, aprovada pela Câmara Municipal em agosto, cria o programa Barreira sem Fome - por meio do qual 100 famílias do município cearense irão receber, mensalmente, R$ 100 para gastos com alimentação até o fim de 2024, quando terminará o mandato da gestora municipal.

De acordo com a Prefeitura, as famílias devem receber a primeira parcela do benefício até o final de setembro. Segundo Dra. Auxiliadora, a intenção é de que haja um rodízio entre os beneficiários.

Dra. Auxiliadora Prefeita de Barreira "Essas famílias serão acompanhadas mensalmente e o objetivo é que, em seis meses, já tenham condição de se sustentar. Aí, novas famílias são beneficiadas".

O acompanhamento também irá permitir oferecer outros tipos de suporte aos beneficiários do "Barreira Sem Fome", completa Dra. Auxiliadora. "Não é só doar o alimento. O objetivo é dar dignidade para que essa família possa (por exemplo) ser inserida no mercado de trabalho", ressalta.

Doação do salário

Dra. Auxiliadora é professora concursada da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Como foi eleita em 2020 para a Prefeitura de Barreira, ela tinha que optar por um dos dois salários: professora ou prefeita.

"Achei melhor optar pelo salário de professora, porque assim liberava o salário como prefeita", explica. Com isso, decidiu enviar projeto de lei para a Câmara Municipal de Barreira redirecionando o salário como chefe de Executivo - de R$ 10 mil - para a criação do programa "Barreira Sem Fome".

A prefeita explica que a princípio o objetivo era reverter esse dinheiro para cestas básicas. "Mas queríamos que esse recurso circulasse dentro do município", completa.

R$ 100 Valor do benefício a ser distribuído para 100 famílias do município cearense Barreira

Por conta disso, o programa irá distribuir cartões de vale-compras para as famílias, que poderão ser gastos na compra de itens de alimentação nos estabelecimentos cadastrados pela Prefeitura.

As famílias selecionadas para receber o benefício estão em fase de entrega de documentação, mas devem receber os cartões até o final deste mês.