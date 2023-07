PontoPoder Cafezinho: 'Traição' de Yury do Paredão e o futuro partidário de deputados do PL no Ceará

O episódio #95 deste sábado (22) do PontoPoder Cafezinho traz os últimos acontecimentos envolvendo deputados federais do PL no Ceará.

Depois do anúncio da expulsão do deputado Yury do Paredão dos quadros da legenda no País, por não comungar com os ideais da sigla, cresce a pressão em parlamentares do partido que estão votando com o governo Lula na Câmara dos Deputados.

Além de Yury, os deputados Matheus Noronha e Junior Mano têm atuado como deputados da base aliada do Governo Federal.

O episódio traz áudio do governador Elmano de Freitas (PT) discutindo o assunto.

A apresentação e edição desta edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

Os repórteres Igor Cavalcante e Ingrid Campos são os convidados da semana.

