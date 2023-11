Polícia Federal investiga se André Janones comandou suposto esquema de rachadinha em gabinete

A Polícia Federal (PF) já investiga, desde 2021, se no gabinete do deputado federal André Janones (Avante-MG) ocorriam "rachadinhas". Nesta terça-feira (28), a Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que encaminhou à corporação novas representações que serão autuadas e analisadas.

A informação da investigação já existente é do jornal O Globo. Nesta semana, um ex-assessor de Janones denunciou o suposto esquema e divulgou à imprensa um áudio. O parlamentar nega a prática ilegal e diz ser vítima de um "escândalo fabricado".

No áudio, Janones disse que é injusto ele ganhar R$ 25 mil e usar R$ 15 mil para pagar a dívida de sua campanha à Prefeitura de Ituiutaba em 2016. "O Mário vai ganhar R$ 10 mil. Eu vou ganhar R$ 25 mil líquido. Só que o Mário, os R$ 10 mil é dele líquido. E eu, dos R$ 25 mil, R$ 15 mil eu vou usar para as dívidas que ficou de 2016. Não é justo, entendeu?", afirma.

A gravação possui 49 minutos e se passa em uma reunião de funcionários de Janones em fevereiro de 2019, quando ele foi eleito pela primeira vez deputado.

“Algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi R$ 675 mil na campanha. ‘Ah isso é devolver salário e você tá chamando de outro nome’. Não é. Porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser", diz supostamente Janones no áudio.