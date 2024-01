PF deflagra nova fase da Operação Lesa Pátria em 12 estados; veja lista

Na data que marca um ano dos ataques de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes em Brasília, a Polícia Federal (PF) deflagrou uma nova fase da Operação Lesa Pátria, em 12 estados de todas as regiões do Brasil. A 23ª parte da força-tarefa mirou na identificação de financiadores do movimento de invasão, depredação e violência em Brasília (DF).

Os agentes cumpriram 46 mandados de busca e apreensão e uma ordem de prisão preventiva. Foi determinado ainda o bloqueio de bens, ativos e valores de investigados, no valor de até R$ 40 milhões.

Veja onde foram os mandados:

Busca e apreensão:

BA - 2

DF - 5

GO - 2

MA - 4

MG - 2

MT - 10

PR - 1

RO - 01

RS - 13

SC - 2

SP - 1

TO – 3

Prisão preventiva:

BA - 1

Operação Lesa Pátria

Os trabalhos da Operação Lesa Pátria são permanentes, segundo a PF, e serão feitas atualizações periódicas com pessoas capturadas e mandados de busca e apreensão.

"Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", diz a corporação.