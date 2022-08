Pesquisa Datafolha: Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro, 32%; Ciro tem 7%

Uma nova rodada da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (18), mostra Lula (PT) com 47% das intenções de voto no primeiro turno, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Ciro Gomes (PDT) tem 7%, se mantendo em terceiro lugar,

Um total de 5.744 pessoas de 281 municípios do País foram ouvidos na pesquisa. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa estimulada:

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Roberto Jefferson (PTB): 0%

Felipe d'Avila (NOVO): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Eymael (DEMOCRACIA CRISTÃ): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

Votos válidos

Já nos votos válidos, sem contar nulos, brancos ou indecisos, Lula aparece na dianteira com 51%. Bolsonaro vai a 35% neste cenário, e Ciro Gomes, 8%.

No voto espontâneo, onde os pesquisadores não falam nome de nenhuma candidato, Lula tem 40% das intenções de voto, ao lado de Bolsonaro, com 28%. Ciro Gomes tem 2% e Simone Tebet, 1%.

Intenções de voto

A pesquisa mostrou ainda que Lula leva a melhor entre os mais pobres, os que se declaram pretos e os que vivem na região Nordeste. Já Bolsonaro tem melhor desempenho entre os mais ricos, os brancos, os evangélicos e os que vivem na região Norte.