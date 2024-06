Na Beira-Mar, Lula acena e tira fotos com apoiadores antes de deixar Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou, acenou e tirou fotos com apoiadores que passavam pela Av. Beira Mar na manhã desta sexta-feira (21), antes de deixar o Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, onde estava hospedado. Nesta sexta, ele deve cumprir atividades no Piauí, Maranhão e em Brasília.

O chefe do Poder Executivo Federal dormiu no local após cumprir três agendas, na quinta-feira (20), na Capital — uma no Palácio da Abolição e outra no bairro Prefeito José Walter. Na primeira, ele anunciou investimentos na ordem de R$ 778,9 milhões para consolidação e expansão dos campis de instituições federais de ensino e estruturação de hospitais universitários.

Na segunda, ele entregou 416 novos apartamentos a beneficiários do programa "Minha Casa, Minha Vida", no Residencial Cidade Jardim III, no bairro Prefeito José Walter. Por fim, ele se reuniu com governadores do Nordeste, no Palácio, onde discutiu demandas da região sobre educação, economia, transição energética, segurança pública e demais áreas.

Antes de iniciar as agendas, porém, o petista concedeu entrevista exclusiva à Verdinha FM 92,5 e ao Diário do Nordeste. Na ocasião, ele criticou a manutenção da taxa básica de juros do Brasil, a Selic, aprovada pelo Comitê de Política Monetária (Copom); falou sobre a greve de professores e servidores de universidades federais; segurança pública e eleições.