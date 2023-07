Morre Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, aos 85 anos, em Brasília

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Sepúlveda Pertence, morreu neste domingo (2), em Brasília, aos 85 anos. O magistrado estava internado há mais de uma semana no hospital Sírio Libanês. A causa da morte não foi divulgada.

Os filhos do ex-ministro, Evandro, Eduardo e Pedro Paulo Pertence, deram a notícia. "Com um aperto no coração, mas cientes do caráter inexorável do destino, informamos que nosso amado pai, Sepúlveda Pertence, faleceu na madrugada deste domingo, no hospital Sírio Libanês, onde estava internado há mais de uma semana", escreveram, em nota publicada pela Folha de S. Paulo.

No Twitter, o ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, lamentou o falecimento do colega. "É triste a notícia da partida de José Paulo Sepúlveda Pertence, um dos maiores que já passaram pelo STF. Brilhante, íntegro e adorável, influenciou gerações de juristas brasileiros com sua cultura, patriotismo e desprendimento. Fará imensa falta a todos nós", escreveu.

Segundo o G1, que ouviu a família do jurista, o velório será no salão branco do STF nesta segunda-feira (3), a partir das 10h. Já o enterro será na ala dos pioneiros do Cemitério Campo da Esperança, em Brasília.

Carreira

Nascido em Sabará, em Minas Gerais, Sepúlveda foi indicado à Corte em 1989 pelo então presidente José Sarney (MDB) e permaneceu até 2007, quando se aposentou e voltou a exercer a advocacia.

Em 2018, o jurista entrou para a equipe de advogados do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representou o petista em julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) de um habeas corpus preventivo para evitar a prisão de Lula, que havia sido condenado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em um processo relacionado à Operação Lava Jato.