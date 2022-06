Modernização de gestões públicas é foco do Seminário de Prefeitos 2022

Educação pública, inovação, novas oportunidades de negócios e geração de emprego e renda estarão no centro dos debates do Seminário de Gestores Públicos, que chega a sua 10ª edição neste ano. Promovido pelo Diário do Nordeste, o evento busca debater soluções para ajudar prefeitos a modernizar e superar desafios municipais.

O Seminário ocorre nos dias 22 e 23 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, e conta com palestras de mais de 30 especialistas. As inscrições são gratuitas podem ser feitas no site do congresso.

A abertura do evento contará com a presença da governadora Izolda Cela (PDT), bem como com a presença de convidados ilustres, como o diretor de Jornalismo do Sistema Verdes Mares (SVM), Gustavo Bortoli; Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará; Junior Castro, presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece); Valdomiro Távora, presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE); Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB); José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza; Antônio Henrique (PDT), presidente da Câmara Municipal da Capital; Toim Braga, presidente da União dos Vereados e Câmaras do Ceará (UVC); Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec); e de Joaquim Cartaxo Filho, diretor superintendente do Sebrae-CE. O painel de abertura será mediado pelo jornalista Inácio Aguiar, colunista de Política do SVM.

Para a mandatária do Estado, o seminário "cumpre um papel muito importante de debater os caminhos para aprimorar as gestões municipais, sempre com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Esse deve ser o foco central da gestão. E os prefeitos podem contar sempre com o apoio do Governo do Estado nesse sentido".

Coordenador Geral do Instituto Plácido Castelo (IPC), vinculado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), e coordenador técnico do Seminário de Prefeitos, Juraci Muniz destaca que o evento é uma chance para os gestores compartilharem experiências e novas formas de fazer políticas públicas que deem retornos à população e ao município.

"Neste ano, a gente está trazendo temas atuais, como atualizações e discussões sobre a lei de improbidade administrativa, soluções para ajudar a melhorar a receita dos municípios. Os municípios ainda dependem muito de transferências da União e do Estado, e nós queremos mostrar formas que podem engrandecer a receita e melhorar os serviços prestado aos cidadãos, seja com soluções no turismo, na infraestrutura, arrecadação do ISS", destaca Muniz.

Para o presidente da Aprece e prefeito de Chorozinho, o encontro deste ano deve reunir vários gestores do Ceará, principalmente por ser o primeiro encontro presencial desde o início da pandemia.

"Esse evento já faz parte do nosso calendário municipalista. Nós estamos bem ansiosos e otimistas com os temas, que foram previamente estudados e devem mobilizar muita gente. Um tema que deve chamar muito a atenção [dos gestores] é que trata sobre a situação financeira dos municípios, porque todos querem melhorar a arrecadação", frisa Junior Castro.

Evento

No primeiro dia de evento, haverá palestras sobre educação pública e estratégias de comunicação. No primeiro painel, por exemplo, o professor da Universidade de São Paulo (USP) Daniel Cara vai falar sobre o financiamento do ensino público. Em seguida, o secretário de Educação de Sobral, Herbert Lima, apresenta os indicadores educacionais que contribuíram para os bons resultados da cidade no ranking nacional de Educação.

No segundo painel, Fabner Utida, cientista social que atua na área de Comunicação com ênfase em Marketing Político, Eleitoral e Governamental, fala sobre os fundamentos científicos da comunicação política-governamental. Na ocasião, Roberto Reial, presidente da Comissão Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil secção Ceará (OAB-CE), vai debater os impactos de fake news na imagem da prefeitura. Haverá, ainda, palestra sobre redes sociais e inovação tecnológica.

Segundo dia

No segundo dia do evento, pela manhã, a partir de 9h, haverá com palestras sobre desenvolvimento e sustentabilidade, novas oportunidades de negócios para os municípios, evolução das cidades inteligentes e o impacto na desigualdade, compliance e a nova lei de improbidade administrativa, além de discutir a elaboração de projetos e capacitação de recursos junto a financiadores públicos, privados e terceiro setor.

Nomes como de Paulo Saraiva Leão, coordenador do Laboratório de Inovação em Controle do Instituto Plácido Castelo (IPC) do TCE; de Giovani Pacelli, superintende da Controladoria Geral da União; e Rafhael Nepomuceno, promotor de Justiça do Ceará, compõem a lista de palestrantes.

No período da tarde, os debates devem girar em torno da atuação das ouvidorias; cultura e turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico para as cidades; municipalização do trânsito, entre outros.

Serviço

Seminário de Gestores Públicos

Quando: 22 e 23 de junho

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999)

Inscrições: gratuitas, no site seminarioprefeitosce.com.br/