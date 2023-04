Ministros Flávio Dino e Ana Moser vêm ao Ceará nos dias 26 e 27 de abril; confira agendas

Os ministros da Justiça, Flávio Dino, e do Esporte, Ana Moser, cumprem agenda no Ceará nesta semana. Dino chega a Fortaleza na quarta-feira (26). A ministra do Esporte cumprirá agenda no Estado na quinta (27).

Dino participará da cerimônia de apresentação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), ocasião em que será realizada a entrega de novas viaturas da Patrulha da Mulher, no Palácio da Abolição.

Já Moser vai acompanhar o lançamento da temporada de 2023 da Taça das Favelas, na quinta. O evento está marcado para comerçar às 9h na Areninha do Dendê, no Itaperi, que fica no parque Dom Aloisio Lorscheider. A ministra também deve visitar o Centro de Formação Olímpica (CFO).