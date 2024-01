Marta Suplicy aceita ser vice de Boulos após conversa com Lula, diz colunista

Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo e ex-petista, aceitou ser candidata a vice-prefeita da capital paulista na chapa de Guilherme Boulos (Psol), segundo informações da colunista Daniela Lima, do portal g1. A confirmação teria ocorrido por meio de aliados do deputado e pré-candidato.

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) afirmou, nesta segunda-feira (8), que o "caminho está posto" quando o assunto é o retorno da ministra ao PT.

O encontro de Marta Suplicy ocorreu no Palácio do Planalto e teve a presença de Falcão, cujo tema principal teria sido o retorno já negociado desde o ano passado. A política foi filiada do Partido dos Trabalhadores durante 33 anos, pelo qual foi prefeita, deputada, senadora e ministra, deixando de vez o PT em 2015.

O retorno implica na saída de Marta do cargo de secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição e enfrentará Boulos na eleição de outubro. A ação, segundo a colunista, teria sido vista por aliados de Bolsonaro como um erro de Nunes, que optou por manter Marta perto mesmo após aproximações com Lula.

Marta Suplicy fez campanha ao lado de Bruno Covas (PSDB) e seu vice, Ricardo Nunes, em 2020. A chapa Covas-Nunes foi eleita com 59,38% dos votos válidos, derrotando Guilherme Boulos, que obteve 40,62% com Luiza Erundina (PSOL).