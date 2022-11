Lula reúne nesta quinta (10) deputados aliados em Brasília; bancada do Ceará é convidada

Deputados federais de ao menos dez partidos da atual e da próxima legislatura devem encontrar, nesta quinta-feira (10), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O próximo chefe do Executivo nacional levará três pautas para o encontro. Parlamentares da bancada do Ceará foram convidados e já confirmaram presença.

Conforme o deputado federal José Guimarães (PT), vice-presidente nacional do PT, Lula fará uma aproximação com o parlamento federal e tentará alinhar algumas pautas.

“A ideia é socializar todo o processo que está sendo montado na transição, depois discutir o conteúdo das propostas que vão integrar a PEC da Transição, além de afinar a aproximação do presidente com o parlamentar, respeitando a autonomia, mas garantido que cumpra sua a missão de ajudar a população diante do apagão social que Bolsonaro deixou”, explicou o petista.

A reunião será no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), por volta das 10 horas. Deputado federal reeleito neste ano, Idilvan Alencar (PDT) disse que irá ao encontro do presidente eleito. “Eu estarei presente e com a inteira disposição de ajudar. Oh alívio saber que o Brasil vai estar sob nova direção em 2023”, disse o parlamentar.

Integrante do PDT, que fez oposição a Lula no primeiro turno, mas reforçou o apoio ao então candidato no segundo turno, Idilvan Alencar disse que não sabe se correligionários do Ceará estarão no encontro. “Depois da confusão toda, não sei, o que eu sei é que eu vou”, concluiu.

