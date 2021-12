Instituições federais de ensino podem exigir vacina contra a Covid-19, decide Lewandowski

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou despacho do Ministério da Educação (MEC) que dispensa a cobrança de vacinação contra a Covid-19 para o acesso a instituições federais de ensino. A suspensão foi proferida nesta sexta-feira (31). .

O despacho foi assinado e publicado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial da União.

O ministro analisou um pedido apresentado pelo PSB. Na decisão, Lewandowski observou que as instituições têm autonomia e podem exigir a comprovação da imunização.

"As instituições de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária e podem legitimamente exigir a comprovação de vacinação", afirmou.

Além do PSB, outros partidos como o PSOL e a Rede Sustentabilidade também anunciaram que entrariam com ações no STF para suspender o despacho do MEC sobre as universidades.

No começo de dezembro, em decisão liminar do ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo já havia suspendido dispositivos de uma portaria do Ministério do Trabalho que proibia empresas de demitirem funcionários que não estivessem vacinados contra o coronavírus ou de exigirem o comprovante de vacinação na hora de contratar o trabalhador.



Vacinação de crianças





Também hoje, a ministra Cármen Lúcia deu cinco dias para o governo Bolsonaro explicar a consulta pública aberta pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19.

Na semana passada, o ministro da pasta, Marcelo Queiroga, disse que deve requisitar prescrição médica e a assinatura de um termo de responsabilização pelos pais que quiserem imunizar os filhos de 5 a 11 anos.

Telegram



