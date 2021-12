Teve início às 23h59 desta quinta-feira (23) consulta pública sobre a aplicação do imunizante contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. Até o próximo dia 2 de janeiro, o Ministério da Saúde receberá, de qualquer pessoa da sociedade civil, manifestações a respeito da vacinação para este público.

A manifestação deve ser realizada por meio do endereço eletrônico do Ministério, através de um link. Antes, porém, a pasta recomenda que o interessado em depositar as contribuições faça a leitura de um documento elaborado pelo Ministério que, dentre outras questões, versa sobre a recomendação da inclusão das crianças na vacinação, "mas de forma não compulsória".

Neste mesmo documento, o Ministério também destaca dados que mostram que as crianças têm menos sintomas do que adultos, quando infectados pela Covid-19. Aborda ainda questão ligadas ao percentual de casos no público infantil dentro dos números globais.

Após a leitura do documento, o interessado em participar da consulta responde formulário com seus dados pessoais e assinala algumas perguntas feitas pelo Ministério da Saúde.

Entre os questionamentos, a pasta pergunta se o cidadão concorda com a vacinação "de forma não compulsória" em crianças, se o "benefício deve ser analisado caso a caso", se deve ser necessário ter uma prescrição médica e até mesmo a opinião em relação a "não obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação" em escolas ou outros estabelecimentos.

Por fim, o interessado pode deixar um comentário sobre o assunto. Para o Ministério da Saúde, a consulta é importante para definir diretrizes para algumas "perguntas que permanecem sem respostas sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, incluindo a duração da proteção e a necessidade de doses de reforço, especialmente por conta do menor risco de doença grave nessa faixa etária".

Marcelo Queiroga Ministro da Saúde A introdução desse produto dentro de uma política pública requer uma análise mais aprofundada. E, no caso de imunizantes, a análise técnica é feita com o apoio da Câmara Técnica Assessora de Imunizações.

Após o fim do prazo de recebimento das manifestações, será realizado, no dia 4 de janeiro, uma audiência pública e, no dia seguinte, o Ministério da Saúde divulgará sua decisão quanto a imunização deste público infantil.

No último dia 16 de dezembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação da vacina da Pfizer para essa faixa etária de 5 a 11 anos.