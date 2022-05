Fundação Edson Queiroz é homenageada pelos 50 anos de existência na Câmara dos Deputados

A Fundação Edson Queiroz foi homenageada,nesta terça-feira (24) em sessão solene da Câmara dos Deputados pelos 50 anos de existência. Em Brasília, a solenidade contou com a presença da presidente da instituição cearense, Lenise Queiroz Rocha, da reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), professora Fátima Veras, deputados e senadores.

O deputado federal Idilvan Alencar, ex-aluno do curso de engenharia civil da Unifor, foi o autor do requerimento da homenagem. Na mesa da sessão solene participaram ainda os senadores Tasso Jereissati e Eduardo Girão, além do deputado federal Mauro Benevides Filho.

Assista à sessão solene:

De início, após apresentação da mesa, os presentes acompanharam a execução do hino nacional. Em seguida, um vídeo institucional sobre os cursos de graduação, especializações, pós, projetos de extensão em áreas do direito e saúde da Unifor, além do acervo de obras de grandes nomes das artes, entre outros serviços, foi transmitido.

Presidente da Fundação Edson Queiroz lembra feitos de fundador

Lenise Queiroz Rocha, presidente da Fundação Edson Queiroz, iniciou discurso com agradecimento ao deputado federal Idilvan Alencar por mobilizar a homenagem na Câmara dos Deputados.

Lenise Queiroz Rocha Presidente da Fundação Edson Queiroz Minhas palavras de agradecimento são pronunciadas com muito orgulho e emoção. Tenho clareza que a homenagem da Câmara dos Deputados, solicitada pelo deputado Idilvan Alencar, pelos 50 anos da fundação Edson Queiroz, é extensiva a todos os cearenses que se orgulham de sua terra e se dedicam ao trabalho, empreendedorismo, focando sempre no crescimento do nosso estado e do Brasil. Muitos tiveram e tem suas vidas impactadas e transformadas pelas ações da fundação Edson Queiroz nesse meio século".

Ainda em discurso, Lenise Queiroz Rocha, filha de Edson Queiroz, lembrou a partida do empresário e que as empresas criadas por ele seguem fortes e vivas no Ceará. "Este ano, estamos revivendo vários momentos da trajetória do meu pai Edson Queiroz. Em momentos marcantes, para todos os conterrâneos, em 8 de junho, faz 40 anos do acidente que ceifou 137 pessoas, em um acidente aéreo em Pacatuba, no Ceará. Nesse acidente ele partiu aos 57 anos, mas os seus feitos permanecem vivos e fazem parte da vida da maioria dos cearenses".

Deputados e senadores exaltam atuação da Unifor pela educação

Em um primeiro momento, o deputado federal Idilvan Alencar leu uma carta assinada por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, sobre a importância da Fundação Edson Queiroz e da Unifor na formação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento.

Arthur Lira Presidente da Câmara dos Deputados Nossa homenageada cumpre seus objetivos, princialmente, por meio da Universidade de Fortaleza, responsável há meio século por uma extensa atuação no campo educacional, social e cultural. Estamos falando da melhor universidade privada do Norte e Nordeste do Brasil. Com dezenas de cursos ministrados por mais de 1.100 professores. [...] A Unifor já graduou mais de 100 mil profissionais e concedeu quase 10 mil títulos de mestrados, doutorados e MBA.

Legenda: Deputado federal Idilvan Alencar lembrou período que era aluno da Unifor e exaltou atuação de Fundação Edson Queiroz na vida do cearense Foto: Antonio Molina Neto



Durante discurso, o deputador federal Idilvan Alencar lembrou o período em que era aluno na Unifor. "A história de Edson Queiroz, do conglomerado de empresas da Fundação Edson Queiroz, se confunde com a história do Brasil e das transformações ocorridas no País nos últimos 100 anos. A década de 1950, foi um ano de grande transformações no Brasil, que vivia um processo de rápida industrialização, crescimento acelerado, migrações em massas para grandes cidades e mudança na estrutura positiva do Brasil. Edson Queiroz ajudou a construir essa história".

O senador Eduardo Girão falou do impacto positivo da atuação da Fundação Edson Queiroz na capacitação da força de trabalho na capital cearense. "Reconhecer o enorme impacto positivo da fundação Edson Queiroz no desenvolvimento da terra da luz é uma experiência muito emocionante, que nos enche de esperança como futuro da nossa nação tão marcada por grandes desigualdades sociais".

Já o senador Tasso Jereissati ressaltou o impacto na vida acadêmica do Ceará por meio da Unifor. "Eu acho que é inédito o que ele [Edson Queiroz] fez. Criou uma universidade de uma vez só, não foi uma faculdade ou duas, ou um conjunto. Foi uma universidade. Teve a consultoria de vários intelectuais e professores universitários, e criou uma universidade que deveria ser marcante pra vida, para o futuro dos cearenses e para história do Ceará".

Fundação Edson Queiroz

Legenda: Chanceler Edson Queiroz e Yolanda Queiroz no lançamento da pedra fundamental da Universidade de Fortaleza Foto: Arquivo da Fundação Edson Queiroz

Instituição genuinamente cearense, a Fundação Edson Queiroz se orgulha por promover há décadas o desenvolvimento social, educacional e cultural do Estado e da região Nordeste.

Nascida em contexto local marcado por profundo déficit de escolaridade e por um quadro constrangedor de atraso regional que motivou sua criação em 26 de março de 1971, a fundação foi uma das formas encontradas pelo industrial Edson Queiroz de retribuir, em forma de responsabilidade social, tudo o que a sua terra já lhe concedera. O maior entre os projetos sociais encampados pela fundação se materializou na criação da Universidade de Fortaleza, a Unifor.

Tendo em vista a baixa oferta de oportunidades no ensino superior, então resumida a poucas opções de cursos concentradas em apenas duas instituições públicas, o projeto da universidade buscou refletir a visão de excelência de Edson Queiroz, desta vez no segmento da educação.

Sempre atento aos números e com singular intuição, Edson Queiroz sabia o que as estatísticas revelavam, local e regionalmente: a constante evasão de milhares de jovens em busca de estudos mais avançados e a carência de pessoal capacitado para atender à demanda necessária ao progresso da nossa região.

Foi quando o industrial apresentou, para familiares e amigos, a ideia da ampliação da disponibilidade educacional no Ceará.

Em pouco tempo, sob sua presidência, formavam-se os Conselhos Curador e Diretor da Fundação, mantenedora da Universidade de Fortaleza, da qual Edson Queiroz seria seu primeiro chanceler. Com a criação da nova universidade, ampliava-se o acesso ao ensino superior, com garantia da formação de recursos humanos e capacitação de mão de obra qualificada para o desenvolvimento regional. Inaugurada em 1973, a universidade investe desde os seus primeiros dias, diariamente, em ensino, arte, cultura e desporto.

Em 1982, o chanceler Edson Queiroz faleceu vítima de acidente aéreo na Serra da Aratanha, em Pacatuba. O filho primogênito, Airton Queiroz, assumiu a presidência da Fundação Edson Queiroz e a chancelaria da Universidade de Fortaleza.

Inovação e modernidade marcam a nova administração, a partir de quando a universidade ingressa numa fase de significativa expansão do ensino de graduação, da consolidação dos programas de pós-graduação, da ampliação dos projetos de extensão, além de se destacar como referência para as instituições de ensino superior no país.

Em 2017, com o falecimento de Airton Queiroz, a presidência da Fundação passou para Lenise Queiroz Rocha, também filha do industrial Edson Queiroz, com a vice-presidência a cargo de Manoela Queiroz Bacelar.

Universidade de Fortaleza

A Universidade de Fortaleza chega em 2022 com 40 cursos de graduação, cerca de 300 salas de aula e 400 laboratórios especializados, com mais de 1.100 professores, sendo 80% mestres e doutores. Já graduou aproximadamente 100 mil alunos e diplomou outros 7 mil pós-graduados.

Atualmente, a Unifor é considerada a melhor universidade particular do Brasil, pelo conceituado ranking educacional britânico Times Higher Education (THE), além de obter igual desempenho em diversos outros rankings, nacionais e internacionais.