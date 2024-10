'Fizemos uma campanha extremamente propositiva e respeitosa', diz Evandro na véspera da eleição

O candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) disse estar "feliz e extremamente otimista", ao fazer balanço da sua campanha, no dia que antecede a votação nas urnas. No final da tarde deste sábado (26), o petista participou de carreata saindo do bairro Jangurussu.

"Balanço muito positivo. Nós fizemos uma campanha extremamente propositiva, respeitosa e a gente conseguiu passar pra população aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos para os próximos anos aqui, em Fortaleza. Então, eu estou muito feliz e extremamente otimista". Evandro Leitão Candidato a Prefeitura de Fortaleza

O ato no Jangurussu não é o último de Evandro Leitão neste sábado. Ele ainda participa, na noite de hoje, de outra carreata percorrendo as ruas da cidade, com saída do bairro Conjunto Ceará. Os candidatos podem promover a campanha até às 22 horas.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão e André Fernandes apostam em carreatas para cruzar a cidade em último ato de campanha PontoPoder Veja os principais pontos do último debate entre Evandro Leitão e André Fernandes antes da eleição

O petista aproveitou para ressaltar a receptividade das pessoas nas ruas nessa reta final. "Cada vez mais as pessoas, de forma assim muito espontânea, vão às ruas, pedem bandeira nossa, nos cumprimentam, um carinho enorme e por isso que, cada vez mais, eu tenho muita convicção que Fortaleza vai dar uma resposta positiva ao projeto que nós apresentamos à população fortalezense", projeta.

Legenda: Evandro Leitão em último ato da campanha eleitoral em Fortaleza Foto: Kid Jr.

'Gratidão'

Candidata a vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD) disse que o sentimento dessa véspera de eleição é de "gratidão". "Tem sido muito, muito gratificante pra mim, enquanto mãe, mulher, política ver que Fortaleza está acolhendo a gente, que está trazendo o nosso projeto para o debate e eu só tenho a gratidão", disse.

A vice-governadora do Ceará Jade Romero (MDB), o deputado estadual Diassis Diniz (PT) e o candidato derrotado a Prefeitura de Fortaleza Técio Nunes (Psol) também participaram do ato.