Em pré-campanha, Camilo se reúne com deputados estaduais do PT em Fortaleza

O ex-governador Camilo Santana (PT) e a bancada de deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa se reuniram em um restaurante, em Fortaleza, nesta terça-feira (3).

Desde que deixou o Governo do Estado, o petista tem fortalecido a agenda de pré-campanha pelo interior cearense, e agora reforça também na Capital. Camilo é pré-candidato ao Senado.

A bancada petista na AL acabou sendo reforçada em março deste ano por movimentos de bastidores de Camilo antes mesmo de deixar a chefia do Palácio da Abolição.

Durante a janela partidária, as chegadas de Júlio César, Nizo Costa e Augusta Brito teria deixado o PT estadual mais "a cara" do então governador.

Críticas

A reunião entre correligionários ocorreu no mesmo dia em que Ciro Gomes (PDT) fez duras críticas ao PT, inclusive em âmbito cearense.

Uma reunião da Executiva Estadual foi agendada para esta quarta-feira (4) para discutir a aliança com o PDT.

Em nota, o presidente do PT Ceará, Antônio Filho, declarou que "as declarações de Ciro Gomes são de extrema agressividade, capazes inclusive de interditar de vez os esforços até então empreendidos pela manutenção da aliança com o PDT no Ceará".