Elmano de Freitas anuncia novos nomes para o segundo escalão do Governo do Ceará

Após anunciar os comandantes da Segurança Pública do Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) revelou novos titulares para outros setores do segundo escalão.

O petista definiu o comando da Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

Nas redes sociais, o governador desejou sorte aos dirigentes e um “ótimo trabalho na continuidade dessa missão”.

Entre os nomes, Quintino Vieira seguirá no comando da SOP. Durante os governos Cid Gomes (PDT), o secretário teve papel estratégico como superintendente do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado (DAE), responsável por participar diretamente de obras como Centro de Eventos, Arena Castelão e Hospital Geral de Fortaleza.

Outro nome ligado a Cid Gomes é Danilo Serpa, que irá comandar a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). Ele foi chefe de gabinete do pedetista no último mandato dele no Governo do Ceará.

Confira o perfil dos novos nomes anunciados:

Superintendência de Obras Públicas (SOP) – Quintino Vieira

Legenda: Quintino Vieira, titular da SOP Foto: Divulgação

Francisco Quintino Vieira Neto é engenheiro civil graduado pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e tem larga carreira no serviço público estadual na área de Infraestrutura. Desde 2019 é titular da Superintendência de Obras Públicas. Também já ocupou os cargos de superintendente do Detran, do Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará (DER) e do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado (DAE). Foi ainda secretário-adjunto da Secretaria das Cidades e secretário-adjunto da Casa Civil. Também foi titular de secretarias municipais, consultor da Procuradoria Regional do Trabalho (7ª Região–CE) e diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) – Michel Mourão

Legenda: Michel Moura vai comandar o Detran-CE Foto: Divulgação

Michel Mourão Matos é bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza. Atuou na advocacia privada em diversas áreas. Em seguida, passou a atuar como advogado público, sendo assessor jurídico da então Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) e da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), e procurador jurídico da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri). Também tem passagem pelo Instituto Agropolos do Ceará. Desde maio de 2021 estava como diretor Administrativo-financeiro do Detran-CE.

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) - Danilo Serpa

Legenda: Daniel Serpa já chefiou o Complexo do Pecém, agora comandará a Adece Foto: Divulgação

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós -graduado em Gestão Pública, Danilo Serpa esteve à frente do Complexo do Pecém de 2015 a 2022. Antes disso, foi secretário de Relações Institucionais. Entre 2012 e 2014, exerceu o cargo de chefe de gabinete do Governo do Ceará. Entre 2007 e 2010, esteve como chefe da representação do Governo do Ceará em Brasília, atuando junto aos Ministérios e Congresso Nacional nos projetos e convênios de interesse do estado.

Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) - Plínio Saboya

Legenda: Plínio Saboya ficará responsável pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) Foto: Divulgação

Graduado em Engenharia Mecânica pela Unifor. Ingressou na Metrofor em 2001, na Diretoria de Implantação, como gerente do material rodante a ser adquirido. Em 2003, assumiu a Diretoria de Operação e Manutenção, onde estava até então. Possui especializações e pós-graduações nos setores têxtil (Engenharia Têxtil), financeiro (Estrutura e Análise das Demonstrações Financeiras), administrativo (Formação Empresarial e Empreendedorismo), operação e manutenção metroferroviária (Curso Internacional de Treinamento Operacional de Trens Urbanos), transportes públicos (Gestão de Trânsito e Transportes Urbanos pela UFC). Tem experiência profissional em áreas como Planejamento e Controle de Manutenção; Gestão de Produção e Controle de Qualidade; Consultoria da Elaboração, Implantação e Análise de Projetos; e Operação e Manutenção de Sistemas de Transporte Metroferroviário.