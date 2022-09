TSE abre investigação contra Bolsonaro para apurar condutas político-eleitorais no 7 de setembro

Nesta sexta-feira (9), Benedito Gonçalves, ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), abriu uma investigação para apurar, na área eleitoral, se houve conduta político-eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e do vice Braga Netto durante os eventos do último 7 de setembro. As informações são do portal g1.

O ministro atendeu a um pedido do PDT, que entrou com uma ação no TSE para investigar o chefe do Executivo nacional por abuso de poder político e econômico durante as comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil. O partido também solicitou a inelegibilidade do presidente.

Benedito Gonçalves determinou que os dois sejam citados para apresentar defesa em 5 dias. "Em primeira análise, a petição inicial preenche os requisitos de admissibilidade", informou o ministro.

Ainda de acordo com a ação do partido, o fato gerou a quebra de isonomia entre os candidatos ao pleito, uma vez que a exposição do presidente, "em função presidencial, é maior do que a de qualquer outro concorrente e não poderia ser usada como recurso eleitoral". Segundo o PDT, os gastos com o evento chegaram a R$ 3,38 milhões.