Tasso fará 'participação especial' em evento com empresários cearenses em apoio a Lula

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) fará "participação especial", na tarde desta segunda-feira (24), em um encontro de empresários que apoiam a campanha do ex-presidente Lula (PT).

A reunião será no Passeio Público de Fortaleza, no Centro.

O convite do encontro, enviado a outros empresários, diz que a organização do encontro é dos empresários José Vilmar Ferreira, da Aço Cearense, Euvaldo Bringel, do Instituto Frutal, Ricardo Liebmann, da Nexgen Soluções em Informática, e Liana Fujita, do grupo Fujita.

Tasso e Lula

Adversário de Lula, Tasso Jereissati apoiou a candidatura de Simone Tebet (MDB). A emedebista terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 4,2% dos votos.

Para o segundo turno, tanto Tebet quanto Tasso anunciaram apoio à candidatura do ex-presidente Lula frente ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição.