Roberto Cláudio faz carreata em Fortaleza e defende força da campanha: 'confiante e bem otimista'

O candidato do PDT ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio, participou de uma carreata neste sábado (1º) e garantiu que está “confiante e otimista” nesta reta final de campanha. A carreata teve início nas vias do Passaré, percorreu diversos bairros da Capital, e teve como ponto final a Av. Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste). A última atividade oficial da campanha de Roberto será uma caminhada na noite de hoje em Tauá.

Questionado sobre qual a avaliação do percurso até a véspera do 1º turno, Roberto defendeu que a força de sua campanha “não é só em Fortaleza”. Ele garantiu que percorreu o Ceará e “a onda amarela está chegando forte como poucas chegaram ao final da campanha”.

Roberto Cláudio Candidato ao Governo do Ceará “Estou muito confiante e bem otimista. É de arrepiar. Eu tô aqui confiante, otimista, com fé mesmo, estive em Juazeiro do Norte hoje pela manhã fiquei impressionado com o acolhimento, com a força, agora é rezar a Deus e pedir ao povo. É isso”.

A carreata percorreu avenidas como a Presidente Costa e Silva, Demétrio Menezes, Coronel Carvalho, Radialista José Lima Verde e encerrou nas proximidades da areninha do Pirambu, na Leste- Oeste.

Apoiadores

Na carreata, Roberto Cláudio e o candidato a vice Domingo Filho (PSD) estavam acompanhado, dentre outros apoiadores, pelo candidato à presidência Ciro Gomes (PDT); pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT); e pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

Quanto à avaliação da campanha no Ceará, Lupi garantiu que “é muito positiva, nós estamos afirmando ideias, projetos nacionais de andamento aqui no estado. Roberto Cláudio nos representa com muita dignidade e eu tenho muita segurança que hoje é a véspera da virada”.

As últimas pesquisas de intenções de voto divulgadas no Ceará, apontam Roberto Cláudio em terceiro lugar, enquanto Elmano de Freitas (PT) e Capitão Wagner (União) aparecem empatados tecnicamente na liderança da disputa pelo Palácio da Abolição. Neste sábado, a quarta rodada da pesquisa Ipec/TV Verdes Mares será divulgada no CETV 2ª Edição.