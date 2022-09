Pesquisa Ipec Ceará: 69% dos eleitores dizem que decisão de voto para governador é definitiva

A segunda pesquisa Ipec Ceará, divulgada nesta sexta-feira (9), mostra eleitores mais decididos do voto para o Governo do Ceará. No total, 69% dos eleitores afirmam que a decisão de voto é definitiva. Na primeira pesquisa, esse número era de 60%. Caiu de 38% para 30% o percentual daqueles que declaram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição. Apenas 1% não respondeu à pesquisa, ante 2% do primeiro levantamento.

Entre aqueles que apontaram voto nos três candidatos mais competitivos ao Palácio da Abolição - Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT) -, o percentual que afirmou que a decisão é definitiva também aumentou em comparação à primeira pesquisa, divulgada no dia 1º de setembro.

Elmano de Freitas manteve a liderança quanto ao eleitorado mais fiel. Entre os que declaram voto no petista, 78% afirmam que a decisão é definitiva. No anterior, 66% dos eleitores tinham dito que não pretendia mudar o voto.

Entre os eleitores de Capitão Wagner, 69% afirmaram que a decisão de votar no candidato é definitiva. Na primeira pesquisa Ipec Ceará divulgada, o percentual era de 62%.

Roberto Cláudio fica na terceira colocação quanto a definição dos eleitores quanto ao voto: são 62% que declararam que não irão mudar de ideia até a data da eleição. Mas o percentual de 'fidelidade' do eleitorado do candidato também teve crescimento.

No levantamento anterior, apenas 55% dos eleitores que declararam voto em Roberto Cláudio afirmaram que a decisão era definitiva.

Confira os dados completos:

Eleitor poderá mudar de voto

Apesar dos eleitores de cada candidato estarem mais definidos, ainda existe um percentual que admite que pode mudar o voto até o dia da eleição, no próximo dia 2 de outubro.

Entre os eleitores de Roberto Cláudio, o percentual é maior: 37% afirmam que a decisão de votar no pedetista ainda não é definitiva.

Entre quem declarou voto em Capitão Wagner, 30% admite que poderá mudar de candidato, enquanto apenas 22% dos eleitores de Elmano de Freitas disseram que o voto pode mudar até o dia da votação.

Na pesquisa Ipec Ceará divulgada no dia 1° de setembro, os percentuais de eleitores que poderiam mudar de voto eram maiores, representando 43% entre eleitores de Roberto Cláudio, 37% entre os que declaravam voto em Capitão Wagner e 31% dos eleitores de Elmano de Freitas.

Ipec Ceará

A segunda pesquisa realizada pelo instituto Ipec Inteligência foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre o dia 6 de setembro e a última quinta-feira (8). O levantamento foi realizado de forma presencial em 56 municípios cearenses.

O nível de confiança estimado da pesquisa é de 95%.

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-06797/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08984/2022.